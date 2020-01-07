«آراب هيلث» في دبي يوم 27 يناير الجاري

المصدر: دبي - البيان

تستضيف دبي يوم 27 يناير الجاري معرض ومؤتمر الصحة العربي «آراب هيلث»، أضخم معرض للمهنيين والمتخصصين في مجال الرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، والذي يناقش الدور الكبير والمتنامي الذي تلعبه التكنولوجيا في تحسين سرعة ودقة التشخيص والعلاج في قطاع الرعاية الصحية.

وكشف تقرير صادر عن «آراب هيلث» أن قيمة استثمارات إنترنت الأشياء في مجال الرعاية الصحية على مستوى العالم بلغت 41.2 مليار دولار في 2017، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم ليصل إلى 158.1 مليار دولار بحلول 2022. أما في منطقة الشرق الأوسط، فمن المتوقع أن ترتفع القيمة من ملياري دولار إلى 9 مليارات دولار خلال الفترة ذاتها.