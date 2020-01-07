تزايد أسعار الشقق والمنازل في ألمانيا

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

أظهر تحليل اقتصادي أن أسعار الشقق والمنازل في ألمانيا لا تزال تتزايد، حتى بعد مرور عشر سنوات على ازدهار قطاع العقارات. ووفقا للتحليل الذي أجراه «المعهد الألماني للبحوث الحضرية والإقليمية والإسكانية»، فإن ارتفاع الأسعار استمر بقوة في الربع الثالث 2019 .

وأظهر التحليل أن أسعار الشقق ارتفعت 8.2% عن الربع نفسه من العام السابق، ليصل في المتوسط إلى 2030 يورو للمتر المربع. وقالت مديرة المعهد كارولين فاندتسيك إن الزيادة تواصلت للسنة الثالثة على التوالي.

وارتفعت أسعار الشقق في برلين ومدن هامبورج ومدن أخرى بنسبة 9%.