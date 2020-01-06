دبي تاسع أفضل مدن العالم

المصدر: دبي - سيد صالح

صُنفَت دبي في المركز الأول إقليمياً والتاسع عالمياً على قائمة أفضل مدن العالم خلال 2020، والتي أصدرتها مؤسسة «ريزونينس كونسالتانسي» الكندية للدراسات والأبحاث المتعلقة بالمدن والوجهات حول العالم. وبذلك، تكون دبي قد احتفظت بمركزيها الإقليمي والعالمي اللذين حصلت عليهما في قائمة 2019.

وتفوقت دبي في قائمة 2020 على سان فرانسيسكو ومدريد وأمستردام ولوس أنجليس وروما؛ وبوسطن وسان جوزيه وتورنتو وواشنطن وزيوريخ وهونغ كونغ، والتي احتلت المراكز من الــ 10 وحتى الــ 20، على التوالي.

وترصد القائمة بصفة سنوية أفضل مدن العالم فيما يتعلق بمستوى المعيشة التي توفرها كل مدينة لسكانها، وذلك استناداً لآراء مجموعة من المقيمين والزوار في كل مدينة، وفقاً لمجموعة من المعايير وعوامل التقييم للمفاضلة بين المدن، منها المكان، والمنتجات التي تقدمها كل مدينة، ومستويات الرخاء التي توفرها وعدد السكان وغيرها.

واحتفظت دبي أيضاً بمركزها الثاني عالمياً في معيار المكان، ضمن نفس القائمة، والذي يغطي بعض المعايير الفردية، منها المناطق المجاورة والمعالم السياحية الجاذبة للزوار، الأنشطة الترفيهية المتوافرة، معدل الجرائم، والمناخ.

كما صُنفَت دبي في المركز الثاني عالمياً أيضاً في معيار المتنزهات والأنشطة الترفيهية في الأماكن المفتوحة بعد العاصمة الفيتنامية هانوي.

وذكرت «ريزونينس كونسالتانسي» في التقرير المرفق بقائمة 2020 أن دبي هي المدينة الأعلى تصنيفاً في قائمة أفضل المدن على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأكملها، وأضافت أن دبي ترغب بالفوز بكل شيء وبتحقيق النجاح في كافة المجالات، وقد ألهمت العديد من العواصم الإقليمية الأخرى أن تصل بطموحاتها إلى عنان السماء.

ووصف التقرير دبي بأنها متسامحة دينياً، متحررة اجتماعياً ومتطلعة إلى المستقبل، كما وصفها أيضاً بأنها عاصمة للمجتمعات العربية الحديثة، وأضاف أن دبي باتت علامة تجارية يستطيع العديد من سكان نصف الكرة الأرضية الغربي فهمها، استيعابها، الشراء فيها، فضلاً عن زيارتها.

وكانت المراكز الثمانية الأولى على قائمة أفضل مدن العالم في 2020 من نصيب لندن؛ باريس؛ نيويورك؛ طوكيو؛ برشلونة؛ موسكو؛ شيكاغو؛ وسنغافورة، على التوالي.