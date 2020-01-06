كارلوس غصن يحدد موعد كشف تفاصيل هروبه

المصدر: ا ف ب

يعقد الرئيس السابق لمجموعة رينو-نيسان كارلوس غصن بعد غد الأربعاء مؤتمراً صحافياً في بيروت لكشف ملابسات هروبه من اليابان.

ومنذ وصوله الى لبنان منذ نحو اسبوع كانت التصريحات الاعلامية لرجل الاعمال البالغ الخامسة والستين محدودة، ولم يخرج عن صمته سوى مرتين عبر بيانين.

وقال المتحدث لفرانس برس ان المؤتمر الصحافي "يعقد الاربعاء الثامن من يناير الساعة 15,00 بتوقيت بيروت (13,00 ت غ)" من دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.

ووصل غصن الاثنين الماضي الى لبنان في ظروف غامضة. وقد كان ممنوعا رسميا من مغادرة الاراضي اليابانية حيث افرج عنه بكفالة مالية منذابريل 2019، بانتظار محاكمته لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية.