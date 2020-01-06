إعادة إطلاق «ماي إيميريتس باس» لزوار دبي

المصدر: دبي-البيان

أعلنت «طيران الإمارات» عن إعادة العمل ببرنامج «ماي إيميريتس باس» لزوار دبي خلال موسم الشتاء الحالي. ويتيح البرنامج لمسافري «طيران الإمارات» استكشاف المزيد من معالم دبي المميزة، والاستفادة من أسعار مخفضة وعروض وحسومات خاصة تصل إلى 50 % لدى أكثر من 500 موقع في الإمارات، وذلك باستخدام بطاقة الصعود إلى الطائرة كونها بطاقة عضوية حصرية.

وبموجب برنامج «ماي إيميريتس باس»، فإن الفرصة متاحة أمام المسافرين على رحلات طيران الإمارات إلى دبي أو عبرها، خلال الفترة بين 1 يناير الجاري و31 مارس 2020، للاستفادة من أسعار خاصة وعروض متنوعة في عدد من أبرز وجهات الرياضات المائية والمراكز الصحية ومراكز التسوق.

وقال محمد الهاشمي، نائب رئيس طيران الإمارات للمنتجات التجارية: يسعدنا أن نعلن عن إعادة العمل بعروض «ماي إيميريتس باس» هذا الشتاء، ما يشجع زوار دبي والمارين عبرها على استكشاف مختلف مناطق الإمارات. وتقدم دبي خيارات ترفيه وتسلية جديدة باستمرار.