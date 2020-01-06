«تنظيم الاتصالات» تحجب 1307 مواقع إلكترونية مخالفة

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

كشفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن قيامها بحجب 1307 مواقع إلكترونية مخالفة تضم مواد تقع ضمن الفئات المحظورة وذلك خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي. وقالت الهيئة في بيانات محدثة صدرت أمس، إن المواقع الإباحية احتلت النسبة الكبرى من عمليات الحجب خلال تلك الفترة بنسبة تصل إلى 28.62 % أو ما يعادل 374 موقعاً من إجمالي المواقع المحظورة زيارتها بالدولة، تلتها مواقع النصب والاحتيال والتصيد الإلكتروني بنسبة 26.78 % أو ما يوازي 350 موقعاً، ثم مواقع تخطي نظام الحجب والدخول إلى المحتوى المحظور بنسبة 13.62 % أو ما يعادل 178 موقعاً، تلتها مواقع المخدرات بنسبة بلغت 10.25 % أو ما يوازي 134 موقعاً.

وبحسب هيئة الاتصالات، جاءت مواقع الأنشطة المخالفة للقانون في المركز الخامس مستحوذة على نحو 8.8 % من الإجمالي بواقع 115 موقعاً، ثم مواقع انتهاك حقوق الملكية الفكرية بنحو 57 موقعاً أو ما نسبته 4.36 % تليها مواقع خدمات الاتصالات غير المشروعة بنحو 27 موقعاً ثم مواقع الإساءة إلى الدولة والإخلال بالنظام العام بنحو 26 موقعاً، ومواقع الترويج أو الاتجار بالسلع والخدمات الممنوعة بنحو 21 موقعاً ومواقع الفيروسات والبرامج الخبيثة بنحو 7 مواقع، إضافة إلى حجب 6 مواقع للتمييز والعنصرية وازدراء الأديان.

وذكرت الهيئة أن المواقع المحجوبة شملت أيضاً 4 مواقع للقمار، و4 مواقع للإرهاب، و3 مواقع لانتهاك الخصوصية، وموقعاً واحداً للممارسات الطبية والأدوية المخالفة للقوانين. وأوضحت الهيئة أن عمليات الحجب تتم بناءً على بلاغات مقدمة من جمهور العملاء، إلى جانب الجهود الشخصية للشركات المرخص لها بتقديم خدمات الاتصالات والإنترنت في الدولة.

تصنيف المواقععدد المواقعإباحية374 نصب واحتيال350 تخطي نظام الحجب178 مخدرات134 أنشطة مخالفة للقانون 115 انتهاك حقوق الملكية الفكرية57 اتصالات غير مشروعة27 مسيئة للدولة26 تروج لسلع وخدمات ممنوعة21 فيروسات وبرامج خبيثة7 تمييز وعنصرية وازدراء الأديان6 قمار4 إرهاب4 انتهاك للخصوصية3 ممارسات طبية وأدوية مخالفة1