«ساما»: ارتفاع حجم التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد

المصدر: الرياض ـ د ب أ

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» ارتفاع حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف إلى 8.5 مليارات ريال خلال شهر نوفمبر الماضي، بزيادة قدرها 159 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.

وقالت المؤسسة، في بيان صحفي، إن قيمة التمويل العقاري السكني الجديد تراجعت بنحو 213 مليون ريال مقارنة بشهر أكتوبر الماضي.

وأضافت أن التمويل المقدم للفلل السكنية استحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي التمويل المقدم من البنوك، خلال نوفمبر الماضي بقيمة 6.75 مليارات ريال وبنسبة 79 %، وجاءت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بـ 1.2 مليار ريال ثم الأراضي بـ539 مليون ريال.

وبلغ إجمالي العقود التي تم إبرامها بين المصارف والأفراد خلال نوفمبر 19657عقداً بزيادة 212 %، مقارنة بالفترة نفسها من 2018. وأشارت إلى أن التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من شركات التمويل، بلغ في نوفمبر 549 مليون ريال.