«ر يلمي» تستعد للانطلاق في أسواق الإمارات

المصدر: دبي البيان

تستعد العلامة التجارية الصاعدة «ريلمي» للانطلاق في أسواق الإمارات بمجموعة من المنتجات، التي تتميز بقوة أدائها، وتصميمها العصري، وجودتها الفائقة، وتستهدف «ريلمي» توفير الحياة التكنولوجية السعيدة للشباب؛ لذلك نجد منتجاتها مصممة بطريقة تسمح بتقديم أداء فائق مع الاهتمام بتقديم تصميم شبابي وأنيق؛ ما يجعلها الصديق الحقيقي لمستخدميها بكل ما تعنيه الكلمة. من هنا كرست «ريلمي» كل ما لديها من جهد لتحقيق طفرة في أجهزتها من حيث الأداء، والتصميم، والجودة.

وتأسست «ريلمي» في مايو 2018 فقط، ومع ذلك فقد حصلت على المركز السابع عالمياً في مجال الهواتف الذكية بأربعة وعشرين مليون متابع حول العالم، خلال 20 شهراً فقط، فضلاً عن كون «ريلمي» أسرع شركة هواتف ذكية نمواً حول العالم؛ فهي الخيار الأول للشباب الذين يرغبون في اقتناء أجهزة تكنولوجية معاصرة حول 20 سوقاً من بينها إسبانيا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، والصين، والهند، وإندونيسيا.

تلتزم «ريلمي» بتقديم منتجات جديدة فريدة تفوق التوقعات، من حيث الشريحة السعرية للمنتجات، كما أنها تشجع الشباب على كسر الحواجز وتوفير المزيد من الإمكانات، انطلاقاً من إيمانها بقدرة الأجيال الشابة على تغيير العالم؛ فكل شيء ممكن طالما لدينا القدرة على التفكير خارج الصندوق.