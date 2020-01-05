86.6 % يتعرضون لمحاولات احتيال إلكتروني

المصدر: دبي وائل اللبابيدي

كشف 86.6 % من المشاركين في استطلاع «البيان» الأسبوعي،عن تعرضهم لإحدى محاولات الاحتيال الإلكتروني العام الماضي، والتي تشمل هجمات الفدية والتصّيد وانتحال الشخصية وسرقة الهوية، والتي يمكنها سرقة بيانات حيوية ومهمة أو نشر برمجيات طلب الفدية في الشبكة.

وقال 89 % من القرّاء المشاركين في استطلاع «البيان الإلكتروني» الأسبوعي و81 % من متابعي «البيان الاقتصادي» عبر «تويتر» و90 % عبر فيسبوك، إنهم تعرضوا لهذه المحاولات.

وقال الدكتور معتز بن علي، نائب الرئيس لدى «تريند مايكرو» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي»: إن نتائج الاستطلاع تتوافق مع تقرير الشركة الأخير، الذي يكشف عن نمو الهجمات على اختلاف أنواعها، ونتوقع أن يواصل المهاجمون هذا العام عملهم بذكاء أكبر لاستهداف شركات وبيئات تُدرّ عليهم عوائد مالية أكبر.

وأضاف: تتصدر منطقة الشرق الأوسط، وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي، اعتماد الأحدث من التقنيات، الأمر الذي يزيد من مساحة التعرض للتهديدات الإلكترونية. وتعمل برامج التحول الرقمي الآمن على المستوى الوطني والمؤسسي على حماية المواطنين والمؤسسات والمدن الذكية والبنى التحتية الوطنية الحساسة.

ورغم أن مشهد تهديدات الأمن الإلكتروني آخذ في التطور، يمكن للمؤسسات في المنطقة قياس فعالية وضع الأمن الإلكتروني باستخدام العديد من أدوات القياس الرائجة.