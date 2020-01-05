نمو قطاع الأجهزة المنزلية في الصين

المصدر: بكين - شينخوا

أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين تسجيل قطاع الأجهزة المنزلية نمواً ثابتاً في الأشهر الـ 11 الأولى من العام الماضي 2019.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي إيرادات شركات الأجهزة المنزلية الصينية بلغت 1.44 تريليون يوان (نحو 206.5 مليارات دولار) خلال الفترة المذكورة، بارتفاع نسبته 4.3 % على أساس سنوي.

>أما أرباح القطاع فقد سجلت ارتفاعاً بنسبة 12.9% على أساس سنوي لتصل إلى 117 مليار يوان في الفترة ما بين يناير ونوفمبر الماضيين.

>ومن أجل زيادة تعزيز استهلاك الأجهزة المنزلية، قدمت البلاد حوافز لدعم المستهلكين في الاستبدال بالأجهزة المنزلية القديمة والمنتجات الإلكترونية أخرى أكثر ذكاء وصداقة للبيئة.