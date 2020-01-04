مصر.. القبض على رئيس مصلحة الضرائب بتهمة الرشوة

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت هيئة الرقابة الإدارية في مصر القبض على رئيس مصلحة الضرائب عبد العظيم حسين بتهمة الرشوة.

وذكرت الصحف المصرية إن هيئة الرقابة الإدارية، ألقت القبض على رئيس مصلحة الضرائب عبد العظيم حسين، ومتقاعدين اثنين عملا في المصلحة بتهمة الرشوة.

وكان وزير المالية محمد معيط، أصدر قرارا في ديسمبر الماضي بتكليف عبد العظيم حسين رئيسا لمصلحة الضرائب المصرية خلفا لعماد سامي، الذي انتهت فترة انتدابه لهذا المنصب، ولمدة عام أو لحين شغل الوظيفة بطريقة التعيين أيهما أقرب.

وعبد العظيم حسين كان يشغل منصب رئيس مركز كبار الممولين في مصلحة الضرائب.