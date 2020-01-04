مدير جديد في «آبل» لتطوير خدمة بث المحتوى

المصدر: نيويورك - وكالات

أعلنت شركة «آبل» الأمريكية عن انضمام ريتشارد بليبلر المدير السابق في شبكة HBO إلى «آبل» لمساعدتها على تطوير خدمة بث المحتوى الجديدة «آبل تي في».

وقالت صحيفة «نيويورك تايمز»، إن مدير شبكة HBO السابق، ريتشارد بليبلر، سيعزز خدمة بث المحتوى في آبل والتي انطلقت مؤخراً، بتوقيعه عقداً مع آبل مدة 5 أعوام لتطوير المحتوى الخاص بالخدمة عبر شركته الخاصة Eden Productions.

وكان بليبلر قد ترك الشبكة في بداية 2018 بعد مسيرة امتدت 25 عاماً، ليأتي بعدها وينضم إلى «آبل» لإنتاج الأعمال المرئية بطريقته الخاصة. ويُعد بليبلر من أهم الشخصيات التي ساهمت في تحويل HBO لشبكة رئيسة حول العالم في إنتاج الأعمال التلفزيونية.

حيث كان له الفضل في ظهور أعمال مثل Game of Thrones الذي أضاف نجاحاً ساحقاً للشبكة، وكذلك Big Little Lies، فضلاً عن مساهمته في تحول الشبكة الرقمي لبث محتواها عبر الإنترنت وليس عبر الكابل في الولايات المتحدة فقط.

وسيقوم بليبلر بإنتاج أفلام جديدة، ومسلسلات، وأعمال وثائقية وفقاً للعقد وعبر شركة الإنتاج الخاصة به Eden Productions حصرياً لصالح آبل.