توقّعات بتراجع أعداد ركاب المطارات الألمانية 2020

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

أعلنت رابطة المطارات الألمانية (ايه دي في) أنها تتوقع تراجع أعداد ركاب مطاراتها العام الحالي. وفي تصريحات لصحيفة «فرانكفورتر الجماينه تسايتونج» الألمانية الصادرة أمس، قال رالف بايزل، الرئيس التنفيذي للرابطة:

لن يستطيع النقل الجوي في ألمانيا أن يواصل مسار النمو الذي تحقق في السنوات الأخيرة.

وأضاف بايزل أن عدد ركاب المطارات الألمانية سيتراجع في العام الحالي بنسبة 0.7% مقارنة بعام 2019، كما ستتراجع أعداد الرحلات بنسبة 2.9%.

وأعرب عن اعتقاده بأن ظروف السوق القاسية ستدفع خطوط الطيران إلى تقليص خططها للنقل الجوي.