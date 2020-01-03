أسعار النفط تقفز 4 بالمئة بعد مقتل قاسم سليماني

المصدر: وكالات

مباشرة بعد إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) القضاء على قاسم سليماني، المصنف على قائمة الإرهاب الأمريكية، إثر ضربة جوية على موكب كان يقله بالقرب من مطار بغداد قفزت أسعار بيع خام النفط في الأسواق الدولية.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن سعر النفط قفز بنسبة 4 في المئة "بعد مقتل سليماني".

ومع بداية السنة، استقرت أسعار النفط في المبادلات الأوروبية مع احتفاظها بالمكاسب المسجلة في الأسابيع الأخيرة (ارتفاع طفيف).

وأكد خبرا ء وقتها أن التوصل الى اتفاق تجاري مرحلي بين الولايات المتحدة والصين مع تمديد أوبك لخفض إنتاجها، ساهما بشكل كبير في ارتفاع أسعار النفط التي عرفتها نهاية السنة الماضية.

من جهة أخرى تحدث تقرير أسبوعي للوكالة الأمريكية للإعلام حول الطاقة عن تراجع أكثر من المتوقع لاحتياطي الخام في الولايات المتحدة.

وفي العراق منع متظاهرون نهاية الاسبوع الوصول الى حقل الناصرية النفطي الذي ينتج 82 ألف برميل يوميا قبل ان يستأنف عمله الاثنين، وهو ما يكون قد ساهم في استقرار الأسعار عند حد مرتفع نسبيا، يقر متابعون