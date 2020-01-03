مبيعات «هواوي» من «ميت 30» تقارب 20 مليوناً رغم عدم وجود خدمات «غوغل»

المصدر: بكين - وكالات

كشفت وكالة الأنباء الصينية «سينا» عن أن مبيعات شركة «هواوي» من هواتف «ميت 30» في جميع أنحاء العالم، تقارب 20 مليون وحدة، على الرغم من عدم وجود خدمات «غوغل» بها.ويُعتقد أن حجم مبيعات هواتف «ميت 30» مثير للإعجاب بالنظر إلى أنها تأتي بدون خدمات «غوغل»، الأمر الذي حد من انتشارها خارج الصين.

كما أنه يعد دليلاً على اقتراب «هواوي» من تحقيق هدفها، إذ قالت الشركة في سبتمبر الماضي، إنها تعتزم بيع 20 مليون وحدة من هواتف «ميت 30».

يُشار إلى أن «هواوي» كانت قد أعلنت مطلع شهر نوفمبر الماضي عن بيع 100 ألف وحدة من النسخة، التي تدعم شبكات الجيل الخامس 5G من هاتفي «ميت 30»، و«ميت 30 برو» في أقل من دقيقة واحدة. كما أعلنت الشركة مطلع شهر أكتوبر عن بيع مليون وحدة من «ميت 30»، وذلك خلال بضع ساعات بعد طرحه للبيع في الصين.