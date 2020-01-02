الشرطة التركية تعتقل 7 أشخاص على خلفية هروب كارلوس غصن

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت قناة (إن.تي.في) اليوم الخميس إن الشرطة التركية اعتقلت سبعة أشخاص بينهم أربعة طيارين فيما يتصل بمرور كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان للسيارات عبر اسطنبول في طريقه إلى لبنان بعد فراره من اليابان.

ونقلت وكالة "رويترز" عن أشخاص مطلعين على الأمر أن غصن، أحد أشهر المسؤولين التنفيذيين في العالم، وصل إلى بيروت على متن طائرة خاصة قادما من اسطنبول.

وذكر موقع "روسيا اليوم"، نقلا عن مسؤول بوزارة الداخلية، أنه لم يتم إخطار شرطة الحدود التركية بوصول غصن، الذي حطت طائرته في مطار أتاتورك باسطنبول في الساعة 5:30 صباحا بالتوقيت المحلي الاثنين، ولم يتم تسجيل دخوله أو خروجه.

وكان غصن قال الثلاثاء، إنه ذهب إلى لبنان هربا مما وصفه بالنظام القضائي "الفاسد" في اليابان.