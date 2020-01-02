4.49 مليارات دولار استثمار كوريا الجنوبية في التكنولوجيا

المصدر: سيئول - د ب أ

أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية، أمس، اعتزامها استثمار 5.19 تريليونات وون (4.49 مليارات دولار) لدعم الأبحاث والتطوير في مجالات العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال العام الحالي.

وذكرت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن خطة الإنفاق السنوي على الأبحاث والتطوير تشمل تخصيص 4.15 تريليونات وون للعلوم والتكنولوجيا و1.04 تريليون وون لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأشارت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء إلى اعتزام الوزارة تخصيص أكثر قليلاً من 1.53 تريليون وون للأبحاث العلمية الأساسية بزيادة قدرها 8. 319 مليار وون أي بنسبة 26.4 % عن مخصصات 2019.

في حين تعتزم تخصيص 1.68 تريليون وون لبرامج تطوير تقنيات أصلية، و812.1 مليار وون لأبحاث تكنولوجيا المعلومات و230.9 مليار وون لأبحاث تكنولوجيا الاتصالات، إلى جانب 729.6 مليار وون للتدريب الشخصي وإنشاء مؤسسة للأبحاث والتطوير.