الهند تعتزم إنفاق 1.5 تريليون دولار على البنية التحتية

المصدر: نيودلهي - د ب أ

حددت الهند معالم خطة بقيمة 1.5 تريليون دولار لبناء البنية التحتية على مدى السنوات الخمس المقبلة لدعم النمو الاقتصادي.

وقالت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارمان للصحفيين إن البرنامج سوف يتضمن المشروعات القائمة في مجالات الطاقة والطرق والسكك الحديدية التي في مرحلة التنفيذ، وأن الشركات الخاصة سوف تسهم بما بين 22 إلى 25% من الاستثمارات، مع الحكومة الاتحادية وستسهم الدولة بالباقي.

وأوردت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية أن الدفع صوب زيادة الإنفاق على البنية التحتية كشف عنه رئيس الوزراء الهندي ناريندارا مودي في أغسطس الماضي وتم تشكيل لجنة في وقت لاحق لتحديد المشاريع. ويعد إنشاء طرق جديدة، وخطوط سكك حديدة وبنية تحتية أخرى في المجال الاجتماعي والاقتصادي هو محور جذب الاستثمارات وجعل الهند اقتصاداً حجمه خمسة تريليونات دولار.

وحاولت العديد من الحكومات الهندية الدخول في شراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل البنية التحتية في الهند، ولكنها انهارت بعد وقت قصير.

ويتجاوز مقترح حكومة مودي ما تم إنفاقه خلال العقد الماضي خلال الفترة بين 2008 و2017، حيث استثمرت الهند حوالي 1.1 تريليون دولار في البنية التحتية، وفقاً للبيانات الرسمية.