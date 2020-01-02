انقطاع الكهرباء يوقف إنتاج مصنع لسامسونغ

المصدر: سيئول - د ب أ

أوقفت شركة سامسونغ إلكترونيكس الكورية الجنوبية العملاقة للإلكترونيات، إنتاج الرقائق الإلكترونية جزئياً في مجمع مصانع هواسيونج في كوريا الجنوبية، بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء في وقت سابق أن الانقطاع الكامل للتيار الكهربائي لمدة دقيقة واحدة أدى إلى توقف إنتاج بعض أنواع الرقائق الإلكترونية، مشيرة إلى أن انقطاع الكهرباء جاء نتيجة مشكلة في أحد كابلات النقل الإقليمية والذي تعرض للانفجار. وقد تستغرق عودة معدلات الإنتاج الطبيعية في المجمع الصناعي إلى يومين أو ثلاثة أيام.