ثمن للتحول للطاقة البديلة بألمانيا

المصدر: برلين - د ب أ

أكد رئيس اتحاد الشركات الصناعية في ألمانيا ضرورة أن يسهم المواطنون في تحمل ثمن التحول إلى الطاقة البديلة.

ومشيراً للاحتجاجات في ألمانيا ضد إنشاء دوارات رياح أو أبراج كهرباء جديدة، على سبيل المثال، قال ديتر كِمبف: «يجب ألا يصبح المبدأ: فليكن التحول بعيداً عني».

تابع كمبف: «لابد من التخلي أيضاً عن المصالح الفردية من أجل الصالح العام. فلا يجوز تأخير المشاريع الضرورية للمصلحة العامة أكثر من 10 سنوات أو 20 سنة من أجل مراعاة مبادرات مدنية محدودة»، وأضاف: «إذا فكر كل إنسان في نفسه فقط فإن الصالح العام سيتعثر، بسبب غياب الأهداف المشتركة».