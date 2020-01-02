الطاقة النظيفة الأولى في بريطانيا

المصدر: لندن - رويترز

قالت شبكة الكهرباء الوطنية البريطانية أمس إن بريطانيا، مهد الطاقة المولدة من الفحم، انتجت للمرة الأولى في 2019 كهرباء من مصادر نظيفة مثل الرياح والطاقة الشمسية والطاقة النووية أكثر مما ولدته المحطات التي تعمل بالوقود الأحفوري.

شيدت بريطانيا أول محطة كهرباء تعمل بالفحم في العالم في الثمانينيات من القرن التاسع عشر ليصبح المصدر الرئيسي للكهرباء في البلاد ومحركاً رئيسياً للاقتصاد في القرن التالي. لكن العام الماضي أضحت بريطانيا أول دولة ضمن مجموعة السبع تلتزم بالتخلص من الانبعاثات كلياً بحلول 2050، وفي نوفمبر يستضيف البلد محادثات المناخ الدولية التي ترعاها الأمم المتحدة في جلاسكو.

وقال جون بيتيجرو الرئيس التنفيذي للشبكة الوطنية، مشيراً لأحدث بيانات الشركة، «ونحن نستهل عقداً جديداً، هذه لحظة تاريخية حقاً».