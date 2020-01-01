الإمارات أهم شريك استراتيجي للصين في الشرق الأوسط

المصدر: دبي ــ محمد عبد الرشيد

أكد شن هاي شيونغ رئيس مجموعة الصين للإعلام، أكبر مجموعة إعلامية في العالم، أن الصين تحمل الحب والخير للجميع.

وفي الكلمة التي ألقاها في اليوم الأول من يناير 2020 إلى الجمهور في أنحاء العالم عبر إذاعة الصين الدولية وشبكة الإنترنت بمناسبة رأس السنة الجديدة، قال إن 2020 رقم يحمل البركة والسعادة، وكما يقول مستخدمو الانترنت الصينيون فإنّ نطق هذا الرقم يعنى (أحبك، أحبك)، وبمناسبة حلول السنة الجديدة أقدم لكم من بكين ونيابة عن مجموعة الصين للإعلام أطيب التمنيات بالعام الجديد.

وأشار إلى أن قيام المجموعة الإعلامية الصينية بإجراء مقابلة مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي" رعاه الله"، يعتبر أحد أهم انجازات 2019.

وأكد أن علاقة الإمارات والصين "استثنائية" و"استراتيجية" كأهم شريك لنا في الشرق الأوسط.

وأضاف أن عام 2020 يعدُّ حازماً في إنجاز بناء المجتمع رغيد الحياة على نحو شامل في الصين، حيث ستحقق الدولة ذات 1.4 مليار نسمة التخلص تماماً من الفقر المُدقع، وهذا لا مثيل له في التاريخ الإنساني، وستواصل مجموعة الصين للإعلام توثيق أحداث العصر وتقديم المزيد من القصص عن الأحداث الجارية في الصين والعالم للأصدقاء بمعايير مهنية تلتزم السعي إلى المزيد من الدقة والكمال، وضخ المزيد من الطاقة الإيجابية في بناء مجتمع المصير المشترك للبشرية، وقد شاطرتنا دولة الإمارات العربية المتحدة هذه الرؤية وكان لنا معهم علاقة استثنائية واستراتيجية خلال عام 2019، ونتمنى أن تدوم هذه العلاقة لأمد طويل مع أهم شريك لنا في الشرق الأوسط.

وأضاف أنّ تاريخ الإنسان يتكون من لحظات متواصلة، وقد أصبحت العديد من لحظات عام 2019 ذكريات خالدة، ففي أول أكتوبر أقمنا احتفالاً ضخماً بالذكرى الـ 70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، وشاهد الأصدقاء الروائع البصرية والسمعية من خلال منتجات مجموعة الصين للإعلام بلغات متعددة، مثل الفيلم الوثائقي (نحن سائرون على الطريق السليم)، وفيلم (الاستعراض العسكري الكبير عام 2019)، بتقنية 4K عالية الوضوح للبث المباشر، وشاطرونا المسيرة الاستثنائية لـ (الصين الجديدة) عبر 70 عاماً.

وقد تلقيت تمنيات صادقة من الكثير من الأصدقاء، وبينهم فرانسيسكو مارينجي خبير الشؤون الصينية في إيطاليا، الذي قال في رسالة عبر الإيميل : (إنّني معجب بالإنجازات التي حققتها جمهورية الصين الشعبية خلال 70 عاماً منذ تأسيسها، وأرى أنّ الشعب الصيني لديه أسباب كافية للفخر بهذه الانجازات)".

وتابع: "خلال العام المنصرم بذلنا جهوداً كبيرة في تسجيل كل اللحظات الرائعة في مسيرة تقدم الصين، وعرض صورة الصين الحقيقية وثلاثية الأبعاد والشاملة في العصر الجديد أمام العالم، واستخدمنا وسائل الإعلام وتقنياته المتقدمة مثل 5G+4K/8K+AI في تغطية قمة منتدى (الحزام والطريق) للتعاون الدولي، ومؤتمر الحوار بين الحضارات الآسيوية، والاحتفال بالذكرى الــ20 لعودة ماكاو إلى الوطن الأم، وغيرها من الفعاليات المهمة. وقد أطلقنا سلسلة من الأفلام الخاصة مثل (المُثل التي يحبها شي جين بينغ)، و(إذا تكلمت كنوز الصين)، ما فتح نوافذ متعددة للأصدقاء للتعرف المعمق على تاريخ الصين العريق وثقافتها وقيمها ومفاهيمها في العصر الجديد، كما أطلقنا سلسلة من الفعاليات للمتابعين حول العالم بعنوان (هيا مع الصين)، والفعاليات المبدعة على وسائل الإعلام الشاملة (تبادلات صينية روسية مرحة)، و(نجوم على الإنترنت) بلغات متعددة، ما جعل المزيد من الأصدقاء (مولعين بالصين)".

وأضاف: "مر عامان فقط على تأسيس مجموعة الصين للإعلام، ولكننا ندرك بأنّ عدم التقدم في عصر الانترنت الحالي يعني التراجع، والتقدم البطيء يعني أيضاً التراجع.. ونتذكر دائماً توصيات الرئيس شي جين بينغ المتمثلة في (التمسك بالمبادئ الأساسية والإبداع والإتقان في بناء وسائل إعلام ومنصات جديدة وتشغيلها)، ونتمسك بقيادة الإبداع والإسراع للتقدم نحو وسائل الإعلام الدولية الرئيسية بالدرجة الأولى. وخلال هذا العام أطلقنا المختبر الوطني المهم والوحيد لعرض الفيديوهات والتسجيلات الصوتية عالية الوضوح وإنتاجها وبثها، وركزنا الجهود على بناء منصة وسائل الإعلام الجديدة بتقنية الجيل الخامس على المستوى الوطني (Yangshipin)، وبدأنا الإصلاح الشامل للتطور عالي الجودة لإطلاق أكثر.