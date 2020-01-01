مصر تكشف مساحة الأراضي المزروعة قمحاً

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف مسؤول بوزارة الزراعة المصرية اليوم الأربعاء، أن المساحة المزروعة قمحا في مصر، ستتخطى الثلاثة ملايين فدان خلال يومين أو ثلاثة.

وأوضح عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات بالوزارة، أن مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، تستهدف زراعة 3.5 مليون فدان قمحا، العام الحالي.

تابع الشناوي قائلا: "وزارة الزراعة تعمل كل عام على زيادة المساحات الخاصة بالمحاصيل الاستراتيجية لأهميتها في تحقيق الأمن الغذائي المصري".

وبحسب وزارة التموين المصرية، فإن مصر، تستطيع تخزين 4 ملايين طن من القمح في الموسم الحالي.

وكانت مصر وقعت اتفاقا، في يوليو، مع صندوق أوبك للتنمية الدولية، لبناء صومعتي قمح في بورسعيد، ووقتها قال وزير التموين علي المصيلحي، إنهما ستزيدان طاقة تخزين القمح المستورد نحو 15 في المئة، وفق لوكالة"رويترز".

يذكر أن مصر تستهلك نحو 9.6 ملايين طن من القمح سنويا لإنتاج الخبز المدعم.