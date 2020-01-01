34 ألف متطوع في تطوير بوابة حكومة الإمارات

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن وصول عدد المشاركين في حملة التعهيد الجماعي التي أطلقتها لتطوير البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة (u.ae) إلى أكثر من 17300 مشترك خلال عام 2019، ليتجاوز العدد الإجمالي للمشاركين في الحملة على مدار عامين عتبة الـ34 ألف مشترك.

وتضمنت مشاركات المتعاملين ملاحظات واقتراحات حول محتوى البوابة بشكل عام، حيث عمل فريق البوابة في الهيئة على حصر المشاركات وتحليلها والعمل بموجبها لتطوير محتوى البوابة.

وهدفت حملة التعهيد الجماعي التطوعي إلى تفعيل مشاركة مستخدمي البوابة الرسمية لحكومة الدولة في توفير المعلومات على البوابة مع ذكر المصادر الرسمية لتلك المعلومات، فضلاً عن تقديم الملاحظات والتعليقات على المحتويات الحالية على البوابة، وتصويب أي أخطاء في حال وجودها سواء كانت أخطاء تتعلق بدقة المعلومات أو بسلامة اللغة أو غيرها، ونشرت الهيئة استبياناً للتسهيل على المتعاملين حول كيفية تقديم المعلومات. وتستخدم الهيئة وسم #شارك_والجائزة_علينا للترويج للحملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ومرت الحملة في عدد من المراحل، حيث بدأت بدعوة جمهور المتعاملين لاقتراح مواضيع غير متوفرة، ثم استلام المقترحات والاستفسارات، وسرد وتحليل الاقتراحات، كما قامت الهيئة بتكريم أفضل المتعاملين والذين كان لهم دور فاعل في تطوير المحتوى الرقمي للبوابة.

وقال سالم الحوسني نائب مدير عام الهيئة لقطاع المعلومات والخدمات الذكية بالإنابة: «تهدف البوابة الرسمية لحكومة الدولة إلى توفير المعلومات والبيانات الكاملة والشاملة عن كل الخدمات التي تقدمها الحكومة، وحرصاً من الهيئة على تحقيق السعادة لكافة مستخدمي البوابة كان لزاماً علينا أن نشرك المستخدمين في عملية التطوير المستمرة التي تشهدها البوابة، وذلك من خلال استقبال آرائهم واقتراحاتهم حول المواضيع المنشورة على البوابة، وعن المواضيع التي يرغبون في نشرها، وتشجيعاً للمشاركة قامت الهيئة بتوزيع جوائز عينية على المشاركين الأكثر نشاطاً، والذين قدموا اقتراحات كان لها دور فعال في تطوير المحتوى المنشور على البوابة».

وأكد الحوسني على أن الهيئة مستمرة في تطوير المحتوى الرقمي على البوابة بما يحقق الفائدة القصوى لجمهور المتعاملين، وأضاف بالقول: «إن البوابة في حالة تطور مستمر، حيث تشهد بشكل يومي نشر معلومات وبيانات مهمة، ويعمل فريق عمل البوابة على تحديث المعلومات المنشورة على البوابة بما يتماشى مع سرعة الحراك الحضاري في الدولة، وبالرغم من هذه الجهود فإنها ستبقى منقوصة إن لم يشارك جمهور المتعاملين في تطويرها من خلال اقتراحاتهم وأسئلتهم واستفساراتهم، فنحن كمجتمع إماراتي نمثل فريقاً واحداً نعمل بجد للمساهمة في تحقيق رؤى الدولة وأهدافها المستقبلية».

وتتكون البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات من أربعة أبواب رئيسية تشمل باب المعلومات والخدمات، وباباً عن دولة الإمارات، وباب المشاركة الإلكترونية، وباب الإعلام.

ويتناول باب المعلومات والخدمات العديد من الموضوعات مثل العمل والاستثمار والسياحة والبنية التحتية ونظم التأشيرات، بالإضافة إلى قائمة كاملة بجميع الخدمات الحكومية في الدولة. ويغطي الباب الثاني تاريخ الدولة بعصورها المختلفة، كما يغطي خطط واستراتيجيات الدولة لاستشراف المستقبل وتحقيق التنمية الشاملة.

وتعد بوابة (u.ae) واجهة الحضور الإلكتروني لحكومة دولة الإمارات، وهي تتضمن كمية كبيرة من المعلومات التي تهم الباحثين عن الخدمات والسياسات والقرارات والمشاريع الحكومية، فضلاً عن الروابط للخدمات الحكومية الإلكترونية والذكية.

كما تجسد البوابة مبدأ التفاعل الإيجابي بين الحكومة والجمهور من خلال قنوات الاتصال المتعددة التي تسهم في تطوير المحتوى وتحسين وظائف البوابة استناداً إلى آراء الجمهور.