بنك إنجلترا يدعو إلى استثمارات صديقة للمناخ

المصدر: لندن - د ب أ

دعا رئيس بنك إنجلترا المركزي المنتهية ولايته مارك كارني عالم المال إلى أن يكون أكثر شفافية حول دوره في التخفيف من آثار انبعاثات الكربون.

وأضاف كارني في تصريحات لراديو بي بي سي 4 أن صناديق المعاشات، على سبيل المثال، يجب عليها أن تقدم تقريراً لمستثمريها حول كيفية تأثير الاستثمار في سلع مثل النفط والغاز على المناخ.

وتابع كارني قائلاً: «سؤال لكل شركة أو كل مؤسسة مالية أو كل مدير أصول أو صندوق معاشات أو شركة تأمين: ما هي خطتكم». وأوضح كارني قائلاً: «الآن تنتظر البنوك التي تبلغ ميزانيتها نحو 120 تريليوناً، وكذلك مديرو الأصول هذا الكشف عن الاستثمارات في الوقود الأحفوري، لكن هذا لا يتم بسرعة كافية».