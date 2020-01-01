وقود سفن كويتي بمواصفات عالمية

المصدر: الكويت - د ب أ

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية عن استكمالها كل الاستعدادات التشغيلية واللوجستية التي تمكنها من إنتاج وقود السفن منخفض الكبريت المطابق للمواصفات العالمية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع والناطق الرسمي للشركة عبدالله العجمي، في تصريح صحفي أمس، إن الشركة ستبدأ اعتباراً من اليوم الأربعاء تطبيق مجموعة من الاشتراطات والمعايير التي وضعتها المنظمة البحرية الدولية ما يجعل منتجها من هذه المادة متوافقاً مع متطلبات السوق العالمية.

وذكر العجمي أن المنظمة كانت قد أقرت أخيراً خفض نسبة الكبريت في وقود السفن من 2.5% إلى 0.5% وهو خفض حاد يعد الأول من نوعه منذ سنوات.

وأوضح أن هذا التوجه الجديد وضع المنتجين أمام تحد كبير إذ توجب عليهم القيام بعمليات تطوير وتحديث واسعة لوحدات الإنتاج لكي تتمكن من مواكبة المواصفات المطلوبة.

وأكد أن شركة البترول الوطنية حققت إنجازاً مهنياً بنجاحها في تطوير منشآتها وجعلها قادرة على إنتاج الوقود منخفض الكبريت بمواصفات بيئية وفنية عالية تجاوزت المواصفات المطلوبة.

وأفاد بأن الشركة تعد بذلك من أوائل المنتجين العالميين.