إنقاذ 500 وظيفة في ألمانيا من الشطب

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

تم إنقاذ حوالي 500 وظيفة في ألمانيا من الشطب بعد بيع مركز الاتصالات التابع لشركة السياحة البريطانية المفلسة توماس كوك.

تضم شركة «جي.إف.آر» التي تدير مركز الاتصالات والتابعة للفرع الألماني لشركة توماس كوك حوالي 500 موظف، وتم بيعها إلى صندوق استثمار تقدم شركة الاستثمار الألمانية «دي. يو. بي. أيه. جي» الخدمات الاستشارية له.

وقد تمت الصفقة قبل عيد الميلاد، دون الحاجة إلى موافقة سلطات مكافحة الاحتكار في ألمانيا. كما لم يتم الكشف عن قيمة الصفقة.

وذكر المالك الجديد لمركز الاتصالات أنه يعتزم الإبقاء على نشاط المركز الذي يعمل في مدينتي برلين وبوخوم في ظل إدارته الحالية، مع تعيين مدير جديد فقط من مجموعة «دي. يو. بي. أيه. جي».