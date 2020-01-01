«جيرمان وينجز» تلغي 60 رحلة

المصدر: برلين - د ب أ

دخل إضراب أطقم الضيافة بشركة «جيرمان وينجز» الألمانية يومه الثاني، إذ جرى إلغاء 60 رحلة أمس.

وكانت نقابة أطقم الضيافة الجوية (أوفو) دعت إلى إضراب ثلاثة أيام، بسبب خلاف يتركز على اللوائح التي تنظم العمل بدوام جزئي.

وتأثرت الخدمة في مطار كولونيا بون بشكل خاص من جراء الإضراب، كما تم إلغاء رحلات مقررة من كل من برلين ودوسلدورف وميونخ.

ومن المتوقع أن يتسبب الإضراب الذي يتزامن مع عطلات بداية العام الجديد في إلغاء إجمالي 180 رحلة، معظمها داخلية. وأعلنت الشركة أنه من بين 1200 رحلة مقررة خلال فترة الإضراب، سيجري تشغيل أكثر من ألف منها كالمعتاد.