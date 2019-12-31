تطبيق «كوفي» يطلق خدماته في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلن تطبيق «كوفي» المختص بالقهوة عن إطلاق خدماته لمحبي القهوة في الإمارات، حيث يعتبر السوق الإماراتي من أهم وأبرز الأسواق العالمية. وسيجمع التطبيق عدداً كبيراً من المقاهي المختصة والعالمية التي تقدم أنواع مختلفة من القهوة، وتزامن هذا التوسع مع تنظيم معرض إكسبو 2020 دبي.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق «كوفي» علي الإبراهيم: مع كل توسع لتطبيق كوفي يجعلنا نقترب أكثر من هدفنا المتمثل في خدمة محبي القهوة في كل أنحاء العالم وتقديم أنواع مختلفة لهم، مضيفاً نحن نتطلع لإضافة وسائل عصرية حديثة لتوفير الوقت على محبي القهوة من خلال تقديم تجربة سريعة وسهلة وسلسة ومبسطة لطلب القهوة في المدن الإماراتية ونتطلع لسماع آرائهم عن خدماتنا وما نقدمه للسوق الإماراتي.

وأشار إلى أن توقيت التوسع في السوق الإماراتي، والذي تزامن مع تنظيم معرض إكسبو سيخدمنا بشكل كبير.