32 جائزة وتكريماً لجزيرة ياس خلال 2019

المصدر: أبوظبي - وام

حصدت المعالم الترفيهية والمشروعات التطويرية في جزيرة ياس خلال عام 2019 ما مجموعه 32 جائزةً وتكريماً جديداً، تنوعت ما بين جوائز محلية وإقليمية وعالمية وتكريمات وتصنيفات من مؤسسات مرموقة وأرقام قياسية في موسوعات عالمية.

وقال محمد خليفة المبارك رئيس مجلس إدارة شركة «ميرال»: إنه مع اقترابنا من نهاية عام جديد مكلّل بالنجاحات لا يسعنا سوى أن نعبّر عن اعتزازنا بما حققته جزيرة ياس من إنجازات كان لها صدى عالمي.

وأضاف أنه مع انقضاء عقد من الزمن على افتتاحها استطاعت جزيرة ياس أن ترسخ مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات الترفيهية العالمية الرائدة من خلال الجوائز والتكريمات التي حصدتها معالمها ومشروعاتها التطويرية المتنوعة هذا العام، ما يؤكد موقعها كوجهة مفضلة للضيوف محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وتحتضن جزيرة ياس مجموعة من أبرز المدن الترفيهية ومرافق رياضتي السيارات والغولف على مستوى العالم، إلى جانب عدد من خيارات الإقامة والضيافة المميزة وباقة واسعة من المشروعات التطويرية قيد الإنشاء.

وحصدت الجزيرة جائزة «أفضل مشروع تطوير سياحي في العالم» لعام 2019 وجائزة «أفضل مشروع تطوير سياحي في الشرق الأوسط» لعام 2019 من «جوائز السفر العالمية».

وحصدت عالم فيراري أبوظبي، المدينة الترفيهية التي تضم الأفعوانية الأسرع في العالم، جائزة «أفضل مدينة ترفيهية في الشرق الأوسط» لعام 2019 وجائزة «أفضل مدينة ترفيهية في العالم» من جوائز السفر العالمية 2019.

كما حصلت على جائزة أفضل مبادرة استراتيجية لإشراك الموظفين، وجائزة الفعالية الأكثر إبداعاً على مستوى المدينة من جوائز «براس رينغ» التي تنظمها الرابطة الدولية للمدن الترفيهية وأماكن الجذب السياحي (IAAPA).. كذلك حازت المدينة لقب «أفضل فعالية موسمية» لعام 2019 عن «مهرجان الشتاء» من جوائز «بارك ورلد إكسلنس».

وتلقت عالم فيراري أبوظبي «شهادة التميز» من موقع تريب أدفايزور في 2019 للعام الثالث على التوالي، وحصدت جائزة المنتج الجديد الأكثر ابتكاراً من مجلس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للترفيه والجذب السياحي «مينالاك»، كما فازت بجائزة «المدينة الترفيهية الأفضل للعام».