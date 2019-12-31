شراكة بين «فودافون أستراليا» و«نوكيا» بشأن 5G

المصدر: سيدني - د ب ا

أعلنت شركة «فودافون هتشيسون أستراليا» عن إقامة شراكة مع شركة نوكيا لبدء طرح شبكتها الخاصة بالجيل الخامس في النصف الأول من عام 2020.

وتمتد الشراكة بين الجانبين لمدة خمس سنوات على الأقل، حيت تتيح لشركة فودافون التقدم بطلبات لشركة نوكيا لتوفير الموقع الخاص بهذه الخدمة، كما يسمح لشركة فودافون تسريع أو إبطاء وتيرة طرح الشبكة الخاصة بالجيل الخامس وفقا للمتطلبات.

وقالت شركة فودافون هتشيسون استراليا، وهي عبارة عن مشروع مشترك مناصفة بين مجموعة فودافون بي إل سي وتليكوميونيكيشن هتشيسون (استراليا) المحدودة، إن الشراكة مع نوكيا تتيح لشركة فودافون أيضا الإسراع بتسليم تقنيات الجيل الخامس، وبدء تشغيل مجموعتها الأولى من مواقع الجيل الخامس داخل منطقة باراماتا الأسترالية وحولها خلال الأشهر المقبلة.