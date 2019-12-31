بنك مونتي دي باشي الإيطالي: الانتهاء من 3 عمليات للتخلص من قروض رديئة بنحو 1.8 مليار يورو

المصدر: ميلانو - رويترز

قال بنك مونتي دي باشي الإيطالي المملوك للدولة إنه انتهى من 3 عمليات للتخلص من قروض رديئة بنحو 1.8 مليار يورو (ملياري دولار)، متجاوزاً الهدف المحدد في خطته لإعادة الهيكلة قبل عامين من الموعد المقرر.

وأوضح البنك أن عمليات التخلص قلصت القروض الرديئة في ميزانيته إلى نحو 12.5% من إجمالي الإقراض، وهو ما يفوق هدف لعام 2021 عند 12.9% محدد في خطته لإعادة الهيكلة التي اتفقت عليها إيطاليا مع المفوضية الأوروبية حين قدمت للبنك إنقاذاً مالياً في 2017.

وذكرت الخزانة الإيطالية في وقت سابق أن الحكومة، بموجب الاتفاق مع مفوضية الاتحاد الأوروبي، سوف ترجئ حتى مطلع عام 2020 تقديم خطة لبيع حصتها البالغة 68% في بنك مونتي دي باشي.