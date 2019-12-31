205 آلاف دولار معدل إنفاق الشركات الصغيرة والمتوسطة سنوياً على أمن تقنية المعلومات

كشفت شركة كاسبرسكي أن الموازنات المخصصة لأمن تقنية المعلومات تقلّ بنسبة 45% عن معدل موازنات أمن تقنية المعلومات في السوق لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما وُجد أن هذه المخصصات تقلّ بنسبة 50% عن المعدل في الشركات الكبيرة.

وأوضحت الشركة أن معدل إنفاق الشركات الصغيرة والمتوسطة سنوياً على أمن تقنية المعلومات يبلغ 205 آلاف دولار، في حين يبلغ لدى الشركات الكبيرة 8 ملايين دولار. وتأتي هذه المعلومات على الرغم من أن الإنفاق على الأمن الرقمي ينمو بمعدل 9% تقريباً في 2019 على أساس سنوي، وفقاً لتقرير صادر عن «غارتنر» للأبحاث.

وأكّد سيرجي مارتسينكيان رئيس تسويق المنتجات التجارية لدى كاسبرسكي، أهمية التخطيط المالي وإعداد الموازنات في الشركات. دبي ـ البيان