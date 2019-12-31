وزير المالية الكوري الجنوبي: انخفاض معدل الصادرات مقارنة مع المسجل في الأشهر الماضية

المصدر: سيئول - رويترز

قال هونج نام كي، وزير المالية الكوري الجنوبي، إنه يتوقع أن يقل معدل انخفاض الصادرات في ديسمبر بكثير مقارنة مع المسجل في الأشهر القليلة الماضية.

وأضاف في مؤتمر صحفي: اتجاه المؤشرات الاقتصادية في الآونة الأخيرة يدعم التوقعات بانتعاش اقتصادي في العام المقبل، ومعدل انخفاض الصادرات، التي اتسمت بالضعف حتى الآن، ومن المتوقع أن يقل بمعدل أكبر مما كان في الأشهر الأخيرة.

وأشار إلى أن البيانات المنشورة في وقت سابق من الشهر الجاري تظهر أن الصادرات من رابع أكبر اقتصاد في آسيا خلال الفترة من أول ديسمبر إلى العشرين منه تراجعت بنسبة 2% فقط مقارنة مع مستواها قبل عام، وهي أبطأ وتيرة في عام، وتقل عن الانخفاض البالغ 9.6% في الفترة بين الأول والعشرين من نوفمبر.