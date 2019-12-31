منظمة تدعو لاتخاذ تدابير لحماية الأمن السيبراني

المصدر: دبي- البيان

دعت منظمة «يو إل» العالمية لعلوم الأمن والسلامة، خلال المؤتمر التاسع للجمعية الدولية للأمن الصناعي في الشرق الأوسط 2019، كل الشركات والمؤسسات في الشرق الأوسط لاتخاذ تدابير صارمة لحماية الأمن السيبراني قبل فوات الأوان.

وناقش المؤتمر محاور عدة متعلقة بحماية أمن المعلومات والإنترنت بعد التطور التكنولوجي المتسارع، والذي وضع قضية الأمن السيبراني كونها مسألة حيوية وملحة لكل الشركات في جميع أنحاء العالم، بعد أن أسفرت عمليات القرصنة واختراق البيانات خلال السنوات الأخيرة عن أضرار مالية جسيمة للعديد من المؤسسات، فضلاً عما لحق بسمعة هذه المؤسسات من ضرر بالغ.

ويعرف الأمن السيبراني عالمياً بأنه مجموعة الآليات والإجراءات والوسائل والأطر، التي تهدف إلى حماية البرمجيات وأجهزة الكمبيوتر (الفضاء السيبراني بصفة عامة) من مختلف الهجمات والاختراقات.