استبيان: نصف الأهالي يجهلون الشروط القانونية لاستخدام الأطفال حزام الأمان

المصدر: دبي - البيان

كشف استبيان جديد أجرته شركة «إنفينيتي الشرق الأوسط» أن نحو نصف الأهالي (55%) يجهلون الشروط القانونية لاستخدام الأطفال لحزام الأمان.

ومع أن 91% من الأهالي أشاروا إلى إلزام أطفالهم بربط حزام الأمان في السيارة، أظهرت الدراسة التي أجرتها الشركة آراءً متضاربة حول العمر الذي يجب عنده تعليم الأطفال هذه العادة الوقائية. وأكد 26% من الأهالي الذين شاركوا في الاستبيان ضرورة ربط حزام الأمان ابتداءً من سن الثالثة، بينما رفع 20% منهم الحد الأدنى لاستخدام حزام الأمان إلى عمر السادسة وما فوق.

وقال ماركوس ليث المدير التنفيذي للشركة: يكشف الاستبيان عن وجود التباسٍ كبيرٍ بين الأهالي فيما يتعلق بقواعد السلامة، ويتمثل الهدف من الاستبيان إلى لفت انتباه الأهالي إلى هذه الاعتبارات الوقائية الحاسمة وتذكيرهم بمسؤوليتهم، وكيف يؤثر وينعكس سلوكهم أثناء القيادة على أطفالهم.