«هانيويل» تستحوذ على «ريبلين فوتونكس»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «هانيويل» استحواذها على شركة «ريبلين فوتونكس». وبموجب عملية الاستحواذ، ستندرج «ريبلين فوتونكس» تحت مظلة وحدة حلول السلامة والإنتاجية في شركة هانيويل، والتي توفر مجموعة واسعة من تقنيات الكشف عن الغاز ومعدات السلامة وحلول التنقل والبرمجيات للحفاظ على سلامة وإنتاجية العمال. كما سيتم توظيف التكنولوجيا الخاصة بها في وحدة مواد الأداء والتكنولوجيا بهدف مساعدة العملاء من المصنعين على تحسين مستويات السلامة والامتثال.

وقال جون والدرون الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة هانيويل لحلول السلامة والإنتاجية: يأتي الاستحواذ ليستكمل محفظة هانيويل القوية لتقنيات العمليات وحلول الأتمتة والكشف عن الغاز ويسرع من تحولنا إلى شركة برمجية صناعية.