نشاط كبير لسوق دبي الحرة في 2019 بجوائز عالمية

المصدر: دبي - البيان

شهد العام 2019 نشاطاً كبيراً وسلسلة متنوعة من الفعاليات التي نظمتها أو شاركت فيها سوق دبي الحرة، كما واصلت حصد العديد من الجوائز العالمية.

ففي يناير قدمت سوق دبي الحرة الدعم للدورة 24 لمهرجان دبي للتسوق من خلال شراكتها الاستراتيجية مع الحدث للسنة الـ15 على التوالي.

وفي فبراير نظمت السوق الدورة 27 لبطولات سوق دبي الحرة للتنس، وشهد شهر مارس إبرام السوق اتفاق تعاون مع تنسينت هولدينغ للاستفادة من خبرات الأخيرة والمنصات الرقمية في الصين، والبناء على المكانة العالمية للسوق كوجهة مميزة للتجزئة. كما اختيرت شينيد السباعي، نائب أول الرئيس - التسويق، ضمن أكثر 10 نساء تأثيراً في عالم الرياضة 2019، وفق تصويت أجرته شبكة آيسبورت في المملكة المتحدة.

جوائز

وفي أبريل قامت السوق بإحدى زيارتيها إلى مضمار نيوبري الإنجليزي لرعاية سباقات عطلة نهاية الأسبوع للخيول. وفازت السوق بجائزتي «أفضل مؤسسة لتجزئة السفر في الشرق الأوسط وأفريقيا للعام» و«أفضل مبادرة خيرية للعام» خلال حفل توزيع جوائز التميز في تجزئة السفر، الذي أقامته مجلة أخبار الأسواق الحرة الدولية وجوائز فرونتير في لندن.

ونال راميش كيدامبي، رئيس عمليات سوق دبي الحرة، لقب «كيبر أوف ذا كويتش» خلال حفل أقيم في قلعة بلير في بيرثشاير، اسكتلندا. وفازت السوق للمرة 18 بجائزة «أفضل مطار للتسوق في سوقه الحرة» خلال حفل توزيع «جوائز بزنس ترافلر ميدل إيست».

كما فازت بلقب «أبرز مشغل سوق حرة في الشرق الأوسط» خلال حفل جوائز السفر العالمي الذي أقيم في وارنر برازر أبوظبي.

وفي مايو فازت سوق دبي الحرة بالجائزة الفضية في فئة التسويق خلال حفل توزيع جوائز السياحة الصينية الذي أقيم على هامش «مؤتمر آي تي بي» في الصين. وحصلت مطارات دبي الدولية بالشراكة مع السوق الحرة على جائزة «أفضل مطار ببيئة التجزئة (وفق تصويت جميع الفئات العمرية)»، وذلك خلال حفل أقيم في سنغافورة. وفازت السوق بالجائزة الفضية لأفضل حدث رياضي للعام - خارجي، خلال حفل توزيع جوائز سبورتس بزنس بلندن.

وفي يونيو احتفل كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، في الأول من يونيو 2019، بمرور 50 عاماً على عمله في صناعة الأسواق الحرة. كما حظي ماكلوكلين بتكريم مجلس مقاطعة كيلداير لمساهماته في المقاطعة من خلال رعاية السوق ديربي أيرلندا على مضمار كورا خلال الاثنى عشرة سنة الأخيرة، وبطولة أيرلندا المفتوحة للغولف.

وفي يوليو عادت السوق الحرة إلى أيرلندا لرعاية النسخة السنوية الخامسة لبطولة أيرلندا المفتوحة للغولف. ونال كولم ماكلوكلين جائزة «المساهمة البارزة في صناعة الطيران» من جوائز صناعة الطيران السنوية في دبلن.

وفي أغسطس عادت السوق إلى مضمار أسكوت لرعاية سباقات سوق دبي الحرة لكأس شرجار.

وفي سبتمبر نظمت سوق دبي الحرة مهرجانها الرياضي الأول، ونال كولم ماكلوكلين جائزة إنجاز العمر خلال حفل جوائز الشرق الأوسط للضيافة.

وفي أكتوبر فازت الإماراتية منى حسن، مسؤولة التوطين في السوق بجائزة «موهبة المستقبل» خلال حفل توزيع جوائز فرونتير، في كان الفرنسية بالتزامن مع انعقاد مؤتمر ومعرض جمعية الأسواق الحرة في العالم. كما شاركت السوق في تحدي دبي للياقة. وفازت بجائزة أفضل مؤسسة تجزئة في مطارات الخليج وأفريقيا من «جوائز ديوتي فري ريدرز تشويس».