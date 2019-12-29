استطلاع « البيان الاقتصادي»: 90 % يرون ارتفاعاً بأسعار تذاكر الطيران

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

كشف استطلاع للرأي أجراه «البيان الاقتصادي» أن غالبية المستطلعة آراءهم يرون أن أسعار تذاكر الطيران مرتفعة بنحو كبير مع نهاية العام الجاري بالتزامن مع عطلات رأس السنة الميلادية.

وأوضح الاستطلاع، الذي ينشر أسبوعياً، أن 90% من روّاد موقع «البيان» الإلكتروني يرون أن أسعار تذاكر السفر مرتفعة مع نهاية العام، فيما قال 10% إنها مقبولة، وأجاب 91.3% على «تويتر» بأنها مرتفعة، وقال 8.7% إنها مقبولة، بينما كشف استطلاع «فيسبوك» أن 94% رأوا أنها مرتفعة، فيما اعتبرها 6% مقبولة.

ارتفاع ملحوظ

وقال خبراء في قطاع السياحة والسفر إن أسعار تذاكر الطيران تشهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال فترات الإجازات والعطلات وأيضا في المواسم والأعياد، نتيجة قوة الطلب على الوجهات التي تستقطب شريحة كبيرة من المقيمين لقضاء عطلاتهم، مشيراً إلى أن الفترة الحالية تعتبر من أوقات الذروة والتي تشهد إقبالاً كبيراً على السفر من وإلى الدولة.

وأوضح الخبراء، الذين استطلعت «البيان الاقتصادي» آراءهم، أن الحجز المبكر أفضل طريقة للحصول على التذاكر بأسعار مناسبة، خصوصاً في أوقات الأعياد والمواسم، فضلاً عن أن الحجز المبكر يمكن شركات الطيران من التعرف مبكراً على الوجهات التي تشهد طلباً مرتفعاً أو منخفضاً، وبالتالي تعيد تقييم سياسة العروض والأسعار.

ودعا الخبراء إلى ضرورة قيام شركات الطيران بتقديم عروض على تذاكر السفر حتي فترات المواسم، لا سيما وأن غالبية شركات الطيران تكثف العروض السعرية فقط في المواسم التي تشهد طلباً منخفضاً على السفر بهدف استقطاب أكبر حصة من المسافرين، في حين تتلاشى هذه العروض في فترة ارتفاع الطلب، لا سيما خلال موسم الأعياد والإجازات.