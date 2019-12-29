روسيا والصين نحو إنتاج طائرة بطيار واحد

المصدر: دبي - البيان

نقلت وسائل إعلام روسية عن رئيس قسم الأبحاث في شركة «سوخوي للطائرات المدنية»، نائب كبير مصممي الطائرة الروسية الصينية «سي آر 929»، ألكسندر دولوتوفسكي، قوله إن تصنيع الطائرة المدنية بقُمرة لطيار واحد ممكن.

وذكر دولوتوفسكي في مقابلة مع مجلة «غوريزونتي»، أن روسيا تعمل على مفهوم «قُمرة قيادة بطيار واحد»، هذا إلى جانب تنفيذ الرحلات الجوية بنظام آلي بالكامل، في حين يتفرغ الطيار لمهام أخرى.

وبحسب ما نشرته «سكاي نيوز عربية» على موقعها الشبكي أمس، فإن روسيا والصين تعتزمان تنفيذ خطط إنشاء الطائرة بحلول 2025-2027. ووفقاً للطرفين الشريكين، فإن الطائرة الجديدة، التي تتسع إلى حوالي 250-300 مسافر، سوف تنافس طائرات شركات «إيرباص» الأوروبية و«بوينغ» الأمريكية.

وتقدّر تكلفة البرنامج حالياً بـ13 إلى 20 مليار دولار، علماً بأن الرحلة الأولى للطائرة من المتوقع أن تكون بحلول 2025.

وتشهد صناعة الطيران المدني في روسيا تطوراً كبيراً، وكانت طائرة روسية جديدة من طراز MС-21-300 قد نفذت الأسبوع الماضي، أول تحليقٍ لها من مدرج مصنع «إيركوتسك» للطائرات، لاختبارها.

وصمّمت الطائرة الجديدة لمنافسة طائرتي «إيرباص 320 إيه» و«بوينغ 737»، حيث من المخطط لها أن تتسع بين 150 و211 راكباً وذلك بحسب طلب المشتري، وتعتمد أحدث تقنيات الهندسية الجوية، كما زوّدت بأحدث المحركات وأجهزة الملاحة.