برج خليفة يحتفي بشمعته العاشرة

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

يحتفل برج خليفة بعشر سنوات على إنجازه، فضلاً عن بقائه متربعاً على عرش أعلى بناء في الكرة الأرضية خلال العقد الماضي، ويستبق البرج العملاق إيقاد شمعته الجديدة بعروض ملوّنة بالألعاب النارية والليزر؛ ترحيباً بقدوم العام الجديد 2020.

يرتفع البرج 828 متراً، وبرغم أهمية المبنى من الناحية المعمارية، فإن أهميته الأكبر تكمن في بروزه كرمز لإرادة البشرية وإبداعها. ومنذ أكثر من قرن من الزمان، برزت ناطحات السحاب لتصبح رمزاً للأسلوب الحضري والقوة، وما بدأ في أواخر القرن التاسع عشر يستمر بشكل حيوي في القرن الحادي والعشرين، والعالم ماضٍ في بناء الأعلى والأكثر علواً.