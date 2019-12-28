السعودية تٌكلف بيوت خبرة عالمية للتحقق من الشهادات التعليمية والمؤهلات المهنية

المصدر: البيان الإلكتروني

قررت السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية تكليف بيوت خبرة عالمية للتحقق من الشهادات التعليمية والمؤهلات المهنية .

وبحسب صحيفة " المدينة" السعودية التي بثت الخبر ، فقد شرع صندوق الموارد البشرية "هدف" في تنفيذ أحد المشاريع الحيوية في المملكة بهدف الارتقاء بالأيدي العاملة المهنية في مختلف المجالات في سوق العمل من خلال تدقيق الشهادات التعليمية الاحترافية والمهنية للعاملين في المجالات المختلفة من خلال بيوت وشركات خبرة متخصصة.

وطرح صندوق الموارد البشرية المشروع في منافسة عامة لاستقطاب بيوت الخبرة والمؤسسات والشركات المتخصصة في هذا المجال، للتأكد من مصادر الجهات المانحة للشهادات التعليمية في 120 بلدا حول العالم وعددها يتجاوز 21 ألف جهة مانحة.

يأتي ذلك في إطار الحرص على تقديم أفضل الخدمات لموظفيه وعملائه من الصندوق عبر الاستخدام الأمثل والفعال لأحدث تقنيات المعلومات والاتصالات للتأكد من الشهادات المهنية والدراسية والاحترافية ودقتها وسلامتها التي تعتبر أحد أهم الوسائل للعثور على الكوادر البشرية المؤهلة لتحقيق مختلف الأهداف المتعلقة بتنمية الأعمال وتحقيق متطلبات سوق العمل الحقيقية وتعظيم دور الصندوق للتأكد من صحة الوثائق والمستندات التي يتم تقديمها من قبل المرشحين على وظائف مهنية وتمتعهم بالمؤهلات المطلوبة لهذه الوظائف لأجل الحد من الآثار السلبية على المجتمعات بكافة أشكالها.