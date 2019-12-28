موسم العطلات يحلق بمبيعات التجزئة الأمريكية

المصدر: واشنطن - د ب ا

انتعشت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة خلال موسم العطلة الأخيرة، وزادت المبيعات 3.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتسجل رقما قياسيا جديدا حسبما أظهر تقرير صادر عن شركة خدمات بطاقات الدفع الإلكتروني «ماستر كارد».

وارتفعت مبيعات التجارة الإلكترونية خلال الفترة نفسها 18.8% سنويا بعد ارتفاعها 18.4% خلال 2018 وشكلت مبيعات التجارة الإلكترونية 14.6% من إجمالي مبيعات التجزئة خلال العام الحالي.

وسجلت أسهم شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة «أمازون» أكبر ارتفاع لها على مؤشر أسهم «اس أند بي» الذي يضم أكبر 500 شركة أمريكية، في ظل مبيعات قياسية في موسم العطلات.

وأعلنت أمازون أول من أمس أن مبيعاتها خلال موسم تسوق عيد الميلاد الحالي سجلت رقما قياسيا جديدا، مشيرة إلى أنها تلقت طلبيات بمليارات الدولارات من أنحاء العالم، إلى جانب المبيعات القوية لأجهزة أمازون الإلكترونية.

وذكرت الشركة أن من أكثر منتجاتها مبيعاً «إيكو دوت» و«فاير تي.في ستيك» و«إيكو شو5» كما شكلت الأجهزة المعتمدة على نظام المساعد الشخصي الصوتي أليكسا واحدا من أكثر الهدايا شعبية خلال السنوات الماضية.