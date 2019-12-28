دبي.. جاذبية عالمية للأعمال

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أكدت بيانات صادرة عن «اقتصادية دبي» لحركة إصدار الرخص الجديدة خلال نوفمبر الماضي، استمرار حكومة الإمارة في توفير بيئة ملائمة لممارسة الأعمال التجارية واستمرار الاقتصاد في مسيرته التنموية الطموحة، وترسيخ مكانة دبي مركزاً للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم، وأن تكون مقراً للشركات العالمية.
3818
رخصة تم إصدارها خلال نوفمبر 2019
10821
وظيفة تضخها الرخص الجديدة في سوق العمل
28919
معاملة تم إنجازها
21940
معاملة عبر مراكز التعهيد تشكل 76% من المعاملات
4996
إجراءً لحجز الأسماء التجارية
4224
إجراءً عدد الموافقات المبدئية
1371
إجمالي عدد التصاريح التجارية
10865
معاملة لتجديد الرخص
270
عدد الرخص الفورية
293
رخصة تاجر
توزيع الرخص حسب المناطق:
2214
بر دبي
1599
ديرة
5
حتا
توزيع الأنشطة:
70.4 %
مهنية
27.7 %
تجارية
5.1 %
سياحية
0.4 %
صناعية
الرخص الجديدة وفق الجنسيات:
1 بنغلادش
2 الهند
3 باكستان
4 مصر
5 بريطانيا
6 الأردن
7 الصين
8 السعودية
9 السودان
10 أفغانستان
المصدر: اقتصادية دبي