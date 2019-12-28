دبي.. جاذبية عالمية للأعمال

المصدر: إعداد: عمرو عادل

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أكدت بيانات صادرة عن «اقتصادية دبي» لحركة إصدار الرخص الجديدة خلال نوفمبر الماضي، استمرار حكومة الإمارة في توفير بيئة ملائمة لممارسة الأعمال التجارية واستمرار الاقتصاد في مسيرته التنموية الطموحة، وترسيخ مكانة دبي مركزاً للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم، وأن تكون مقراً للشركات العالمية.

3818

رخصة تم إصدارها خلال نوفمبر 2019

10821

وظيفة تضخها الرخص الجديدة في سوق العمل

28919

معاملة تم إنجازها

21940

معاملة عبر مراكز التعهيد تشكل 76% من المعاملات

4996

إجراءً لحجز الأسماء التجارية

4224

إجراءً عدد الموافقات المبدئية

1371

إجمالي عدد التصاريح التجارية

10865

معاملة لتجديد الرخص

270

عدد الرخص الفورية

293

رخصة تاجر

توزيع الرخص حسب المناطق:

2214

بر دبي

1599

ديرة

5

حتا

توزيع الأنشطة:

70.4 %

مهنية

27.7 %

تجارية

5.1 %

سياحية

0.4 %

صناعية

الرخص الجديدة وفق الجنسيات:

1 بنغلادش

2 الهند

3 باكستان

4 مصر

5 بريطانيا

6 الأردن

7 الصين

8 السعودية

9 السودان

10 أفغانستان

المصدر: اقتصادية دبي