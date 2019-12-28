بوينغ «ماكس 737» تطيح بالمستشار القانوني

المصدر: نيويورك - أ ف ب

أعلنت شركة بوينغ أن مستشاراً قانونياً مكلفاً العمل على الدعاوى القضائية المتعلقة بحادثي تحطم طائرتي «737 ماكس» سوف يتقاعد مع نهاية عام 2019، في أحدث مغادرة لمسؤول كبير من الشركة العملاقة التي تعاني أزمة داخلية.

وأبلغ المستشار جاي مايكل لوتيغ البالغ 65 عاماً مجلس إدارة بوينغ عزمه التقاعد، وفق بيان للشركة الأمريكية، حيث كان يدير الشؤون القانونية المتعلقة بتحطم طائرتي «737 ماكس» العائدتين لشركتي ليون اير والخطوط الجوية الإثيوبية، إضافة إلى إعطائه المشورة لبوينغ حول شؤون استراتيجية. وأعلن متحدث باسم بوينغ أن بريت جيري الذي تم تعيينه مستشاراً عاماً في مايو سيتولى مهام لوتيغ.

وتعاني بوينغ من أزمات متلاحقة منذ مارس عندما تم وقف تحليق طائرات «ماكس» الحديثة التي تنتجها الشركة في أعقاب حادثي تحطم أسفرا عن مقتل 346 شخصاً. والإثنين أطاحت بوينغ رئيسها التنفيذي دينيس مويلنبورغ وعيّنت مكانه عضو مجلس الإدارة ديفيد كالهون.