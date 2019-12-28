الأجهزة تنعش التجزئة في إسبانيا

المصدر: مدريد - د ب أ

ذكر مكتب الإحصاء الإسباني، أمس، أن مبيعات التجزئة في البلاد ارتفعت بوتيرة مستقرة الشهر الماضي، في ظل تزايد الطلب على أجهزة الاستخدامات الشخصية.

وارتفعت مبيعات التجزئة الإسبانية في نوفمبر بنسبة سنوية 2.9% بعد أخذ المتغيرات الموسمية وعدد أيام العمل في الاعتبار، وهي نفس نسبة الزيادة التي تحققت في أكتوبر.

وفي سبتمبر الماضي، بلغ معدل نمو مبيعات التجزئة 3.5 %.

وارتفعت مبيعات السلع الغذائية الشهر الماضي 1.2% فيما زادت مبيعات السلع غير الغذائية 4.5% مدفوعة بزيادة 4.4% في مبيعات الأجهزة ذات الاستخدامات الشخصية.

وفي حال استثناء المبيعات في محطات الخدمة، فإن نسبة النمو في تجارة التجزئة بإسبانيا تبلغ 3%، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وعلى أساس غير معدل، سجلت تجارة التجزئة نمواً 4% في نوفمبر مقابل زيادة 2.6% في أكتوبر.