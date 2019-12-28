"إنشاءات كورية جنوبية" تستحوذ على «آسيانا» بقيمة 2.2 مليار دولار

وقّعت شركة إنشاءات كورية جنوبية أمس اتفاقًا للاستحواذ على «آسيانا»، ثاني أكبر شركة طيران في البلاد، والتي لطالما عانت من مشكلات مالية.

وأفادت «هيونداي للتنمية» أن ائتلاف شركاتها استحوذ على حصة مسيطرة بقيمة 2.5 تريليون وون (2.2 مليار دولار) في شركة الطيران، المدينة حاليًا بنحو 3 تريليونات وون لمؤسسات مالية.

وعرضت أكبر جهة مساهمة في شركة الطيران «كومهو الصناعية» 31 % من حصتها للبيع في وقت سابق هذا العام تحت ضغط الدائنين.

ويشمل الاتفاق فروع «آسيانا» بما في ذلك شركتا الطيران منخفضا التكلفة «اير سيول» و«اير بوسان».

وقال رئيس هيونداي للتنمية تشانغ مونغ-غيو «سنبدأ فوراً عملية الاستحواذ على خطوط آسيانا لنعيد الاستقرار (المالي) إلى الشركة».

وواجهت «كومهو» التي تتبع «آسيانا» لها منذ 30 عامًا، صعوبات خلال السنوات الأخيرة وتأثرّت بشكل كبير بالأزمة المالية العالمية.

والعام الماضي اعتذر رئيس «آسيانا» حينها بعدما غادرت الكثير من طائرات الشركة بلا وجبات جرّاء اضطرارها لتغيير الجهة التي تشتري الطعام منها في محاولة لتحسين وضعها المالي. سيول - أ ف ب