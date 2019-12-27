دبي تشهد موسماً نشطاً لسياحة الأعمال

المصدر: دبي - البيان

أكد عماد عقيل، مدير عام «سنترو برشا روتانا» أن دبي تشهد موسماً سياحياً نشطاً بالنسبة لسياحة الأعمال، كما هي بالنسبة لسياحة الترفيه، ويبرز ذلك بشكل واضح من خلال مستويات الإشغال بالفنادق بأحجامها المختلفة، فضلاً عن أن الرحلات القادمة إلى الدولة تسجل مستويات إشغال مرتفعة.

وأضاف أن الاستراتيجية التي تطبقها دائرة السياحة والتسويق التجاري تستهدف أسواقاً متنوعة، ما يسهم في جذب زوار من دول وفئات مختلفة، حيث استقبلت دبي عدداً قياسياً من الزوار بين شهري يناير ونوفمبر الماضيين، وذلك بفضل تميّزها وجهة سياحية مفضّلة لدى الزوار من حول العالم. وتؤكّد هذه الأرقام جاذبية قطاع السياحة في الإمارة.

وأوضح أن التسهيلات المتعلقة بالرسوم والطلب المرتفع من قبل الزوار والسياح شجعت شركات على تطوير فنادق من فئات متوسطة وصغيرة الحجم في دبي، وهذه الفنادق تحقق معدلات إشغال جيدة، وتلبي احتياجات شريحة متنامية من الزوار، فضلاً عما تمتاز به السوق الفندقية في الإمارة بالتنوع الكبير حالياً، وهذا ما يجعلها أكثر استعداداً في إطار التحضيرات لاستضافة فعاليات ومعارض كبرى خلال الفترة المقبلة.

وبين أن ما يشجع على تطوير فنادق من فئة متوسطة وصغيرة الحجم هو أن شريحة الطبقة المتوسطة من السياح تشهد نمواً كبيراً على الصعيد العالمي، وتضع مختلف الوجهات السياحية متطلبات هذه الفئات ضمن استراتيجيتها، بما يلبي احتياجات مختلف فئات الزوار.

وتابع: نحن نعمل على تطوير كل ما يرضي أذواق الضيوف ويلبي احتياجاتهم، حيث تتضمن خططنا لعام 2020 زيادة حجم غرف الاجتماعات والتي ستتسع لما يقارب 120 شخصاً حيث صُممت كل مرافق فندق سنترو البرشاء لتُلبي احتياجات رجال الأعمال العصريين، إلى جانب التركيز على توفير التقنيات الذكية، ومساحات لعقد الاجتماعات الرسمية وغير الرسمية.

وأظهرت بيانات لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي ارتفاع عدد الغرف، ضمن المنشآت الفندقية المتوسطة والصغيرة، إلى 54 ألفاً و458 غرفة فندقية بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 51 ألفاً و177 غرفة في نهاية الشهر ذاته من عام 2018 وبنسبة نمو بلغت 6.41%، وبزيادة بلغت 3281 غرفة.

وأوضحت أن المنشآت الفندقية الصغيرة والمتوسطة استحوذت على نحو 46% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، منها 26% للغرف الفندقية من فئة (أربع نجوم)، مقابل 20% للغرف من فئة (النجمة الواحدة) وحتى (ثلاث نجوم)، مشيرة إلى أن السوق الفندقية تواصل النمو في مختلف فئات الغرف الفندقية.

يشار إلى أن دبي استقبلت أكثر من 13.5 مليون زائر دولي خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، بما يعادل 1.35 مليون زائر شهرياً، مقابل 12.88 مليون زائر في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 4.81%.