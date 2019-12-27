"تايلاند": عدد السياح ارتفع بنسبة 6%

المصدر:
  • بانكوك - رويترز
التاريخ:

قالت وزارة السياحة التايلاندية في بيان إن عدد السياح الذين وصلوا إلى البلاد في نوفمبر الماضي ارتفع بنسبة تلامس 6% مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، بعد زيادة 12.51% في أكتوبر.

وذكر البيان أن 3.36 ملايين سائح زاروا تايلاند الشهر الماضي وأنفقوا 5.54 مليارات دولار بزيادة 2.98% مقارنة مع نوفمبر 2018.

وقفز عدد السياح القادمين من الصين، أكبر مصدر للسياح إلى تايلاند، 18.33% على أساس سنوي في نوفمبر بعد قفزة بلغت 27.81% في أكتوبر.

وفي الفترة من يناير إلى نوفمبر بلغ إجمالي عدد السياح 35.87 مليوناً بزيادة 4.4% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وتشكل إيرادات السياحة الأجنبية حوالي 12% من الناتج المحلي الإجمالي لتايلاند.

تقع تايلاند في جنوب شرق آسيا على مساحة حوالي 514 ألف كم مربع، وهي عبارة عن مجموعة من الجزر الخلابة الآسرة، بشواطئها وغاباتها وأنهارها.

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