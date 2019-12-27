10 أحياء تستأثر بأكبر الصفقات العقارية السكنية في دبي

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

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أظهر أحدث رصد لـ«البيان الاقتصادي» استحواذ المناطق الراقية في دبي على أكبر الصفقات العقارية خلال 2019. ومع اقتراب نهاية العام، يشهد السوق حراكاً استثمارياً لاقتناص أفضل الفرص. وتصدرت 10 مناطق راقية قائمة أكبر الصفقات، وهي: مرسى دبي، وبرج خليفة، والخيران الأولى، ونخلة جميرا، والخليج التجاري، وحدائق الشيخ محمد بن راشد، وجميرا الأولى، والمركاض، وزعبيل الثانية، والبرشاء جنوب الرابعة.

مرسى دبي

3162 شقة سكنية

7 مليارات درهم

برج خليفة

2212 شقة

5.6 مليارات

الخيران الأولى

2264 شقة

3.6 مليارات

نخلة جميرا

662 شقة

1.9 مليار

الخليج التجاري

1588 شقة سكنية

1.9 مليار

حدائق الشيخ محمد بن راشد

1773 شقة

1.8 مليار

جميرا الأولى

647 شقة

1.4 مليار

المركاض

1613 شقة

1.4 مليار

زعبيل الثانية

385 شقة

951 مليوناً

البرشاء جنوب الرابعة

1401 شقة

906 ملايين